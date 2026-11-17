حمص-سانا‏

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أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن مشروع إزالة الأنقاض الذي ‏أطلقته الوزارة بالتنسيق مع محافظة حمص، يأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم (59)، ‏بهدف تهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وفتح المجال أمام إعادة تأهيل ‏البنية التحتية واستئناف الخدمات الأساسية.‏

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وبين الوزير الصالح في منشور عبر منصة “‏X‏ ” اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستهدف ‌‏75 موقعاً، بإجمالي كميات أنقاض تتجاوز 730 ألف متر مكعب، إضافة إلى أعمال ‏تهذيب للمكبات وفرش للسواتر الترابية بكميات تصل إلى 70 ألف متر مكعب، على ‏أن تستمر أعمال التنفيذ مدة 90 يوماً وفق الجدول الزمني المعتمد.‏

استكمال الإجراءات القانونية ‏

أشار الوزير الصالح إلى التزام الوزارة باستكمال جميع الإجراءات القانونية ‏والموافقات الأصولية قبل ترحيل أنقاض المنازل الخاصة، بناءً على طلبات خطية من ‏مالكي العقارات وموافقة المجالس المحلية، مشيراً إلى أنه وقبل انطلاق الأعمال، ‏نفذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في الوزارة عمليات مسح وتقييم ‏ميداني للمواقع المستهدفة، للكشف عن مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة، بما ‏يضمن توفير بيئة عمل آمنة للكوادر والعمال والمجتمعات المحلية.‏

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وقال الوزير الصالح: “يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من مشاريع إزالة الأنقاض ‏التي تنفذها الوزارة في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وإدلب وريف دمشق، حيث ‏تمكنّا حتى اليوم من إزالة نحو 3.5 مليون متر مكعب من الأنقاض، في إطار جهودنا ‏الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتأهيل البنية التحتية وعودة الحياة إلى مختلف المناطق ‏السورية”.‏

عاصمة الثورة السورية

أضاف الوزير الصالح: “حمص عاصمة الثورة السورية، قدمت التضحيات من دماء ‏أبنائها على طريق الحرية والكرامة، وانتقم منها نظام الأسد البائد بتدمير المنازل ‏والمشافي والمدارس ودور العبادة، ورغم حجم الدمار لم تستسلم حمص، وبدأت منذ ‏اليوم الأول للتحرير رحلة استعادة عافيتها والنهوض من جديد.. واليوم لا تزال ‏الأنقاض تشكل أحد أبرز معوقات التعافي واستعادة الحياة الطبيعية في عدد من مدن ‏وبلدات المحافظة”.‏

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وأعلنت محافظة حمص في وقت سابق اليوم الثلاثاء تفاصيل مشروع “سبل” لإزالة ‏الأنقاض في المحافظة، والذي ‏يستهدف 75 موقعاً في مختلف مناطقها، بتمويل ‏حكومي يبلغ نحو 3 ملايين دولار، وذلك ‏بحضور محافظ حمص مرهف النعسان ‏وبإشراف وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حيث بدأت الأعمال في مدينة القصير ‏وقرية البويضة الشرقية، على أن تشمل ‏مناطق أخرى خلال الفترة القادمة.‏