نيويورك-سانا
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الأربعاء على تباين، وسط ضغوط بيعية طالت عدداً من الأسهم الكبرى، ليتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 560 نقطة، فيما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارته الخامسة على التوالي، مقابل ارتفاع مؤشر ناسداك المركب.
وذكر موقع CNBC عربية أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض بمقدار 561 نقطة، ما يعادل 1.1 بالمئة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 بالمئة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية.
أمازون تضيف 106 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية
في تداولات الشركات الكبرى، ارتفع سهم شركة أمازون بنسبة 3.8 بالمئة، مضيفاً نحو 106 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط اهتمام المستثمرين بالتطورات المرتبطة بشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وجاءت المكاسب في ظل ترقب الطرح العام الأولي لأسهم أنثروبيك، التي تمتلك أمازون حصة استثمارية كبيرة فيها، ما سلط الضوء على القيمة المحتملة لاستثمارات الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
إنفيديا تتراجع رغم تجاوز نتائجها توقعات المحللين
في المقابل، انخفض سهم شركة إنفيديا بنحو 2.9 بالمئة، رغم إعلان الشركة نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين على مستوى الإيرادات والأرباح، وتقديمها توقعات إيجابية لإيراداتها خلال الربع المقبل.
وأثار تراجع السهم تساؤلات بشأن استمرار زخم أسهم الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف المتعلقة بحجم الإنفاق الرأسمالي وتمويل الاستثمارات في هذا القطاع، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإدارية داخل الشركة.
ويترقب المستثمرون مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تزايد التقلبات في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع إعادة تقييم عوائد الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.