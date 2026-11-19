نيويورك-سانا‏

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الأربعاء على تباين، وسط ضغوط بيعية ‏طالت عدداً من الأسهم الكبرى، ليتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 560 نقطة، فيما ‏سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارته الخامسة على التوالي، مقابل ارتفاع مؤشر ناسداك ‏المركب.‏

وذكر موقع ‏CNBC‏ عربية أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض بمقدار 561 نقطة، ما ‏يعادل 1.1 بالمئة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 بالمئة، في حين ‏ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 بالمئة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات ‏متتالية.‏

أمازون تضيف 106 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية

في تداولات الشركات الكبرى، ارتفع سهم شركة أمازون بنسبة 3.8 بالمئة، مضيفاً نحو 106 ‏مليارات دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط اهتمام المستثمرين بالتطورات ‏المرتبطة بشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.‏

وجاءت المكاسب في ظل ترقب الطرح العام الأولي لأسهم أنثروبيك، التي تمتلك أمازون حصة ‏استثمارية كبيرة فيها، ما سلط الضوء على القيمة المحتملة لاستثمارات الشركة في قطاع الذكاء ‏الاصطناعي.‏

إنفيديا تتراجع رغم تجاوز نتائجها توقعات المحللين

في المقابل، انخفض سهم شركة إنفيديا بنحو 2.9 بالمئة، رغم إعلان الشركة نتائج فصلية ‏تجاوزت توقعات المحللين على مستوى الإيرادات والأرباح، وتقديمها توقعات إيجابية لإيراداتها ‏خلال الربع المقبل.‏

وأثار تراجع السهم تساؤلات بشأن استمرار زخم أسهم الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف ‏المتعلقة بحجم الإنفاق الرأسمالي وتمويل الاستثمارات في هذا القطاع، فضلاً عن حالة عدم ‏اليقين المرتبطة بالتطورات الإدارية داخل الشركة.‏

ويترقب المستثمرون مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، وسط استمرار المخاوف بشأن ‏التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تزايد التقلبات في أسهم شركات التكنولوجيا ‏والذكاء الاصطناعي، مع إعادة تقييم عوائد الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.‏

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