الرياض-سانا
استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر والوفد المرافق له.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجالات العسكرية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.
وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى مساء أمس الأربعاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وبحث معه آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.