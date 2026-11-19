الرياض-سانا‏

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في ‏الرياض اليوم الخميس، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر والوفد ‏المرافق له.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في ‏المجالات العسكرية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.‏

وكان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى مساء أمس الأربعاء ‏مع قائد القيادة المركزية ‏الأمريكية براد كوبر، وبحث معه آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، ‏وسبل تعزيز ‏الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.‏