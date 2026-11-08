لاتسيو يتعادل مع نابولي وإنتر ميلان يواصل مطاردته في الدوري الإيطالي

روما-سانا
أوقف نابولي سلسلة انتصارات ضيفه لاتسيو، بعدما فرض عليه التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح لاتسيو التسجيل عبر دافيد فراتيسي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك نابولي التعادل بهدف عكسي سجله ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 48، ليرفع لاتسيو رصيده إلى 29 نقطة، فيما وصل رصيد نابولي إلى 15 نقطة.
ورغم التعادل، حافظ لاتسيو على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 11 جولة، مواصلاً صدارة الترتيب بشكل مؤقت.
وفي مباراة أخرى، حقق إنتر ميلان فوزاً مهماً على ضيفه كومو بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزيبي مياتزا.
وسجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 19، ليرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة، فيما تجمد رصيد كومو عند 23 نقطة.
وفي بقية مباريات الجولة، فاز ميلان على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف، وتغلب أتالانتا على مونزا بهدف دون رد.
وبهذه النتائج، يتصدر لاتسيو ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ28 نقطة، ثم روما في المركز الثالث بـ27 نقطة، وميلان رابعاً بـ24 نقطة، وكومو خامساً بـ23 نقطة.