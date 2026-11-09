وزارة النقل تنفي صحة الشائعات حول حجز المركبات لانتهاء مدة ‏ترخيصها

دمشق-سانا‏

نفت وزارة النقل صحة الأنباء المتداولة عبر بعض منصات ‏التواصل الاجتماعي حول حجز المركبات لمجرد انتهاء مدة ‏ترخيصها، مؤكدةً عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر قناتها على ‏التلغرام، أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة، ‏داعيةً المواطنين إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، وعدم ‏الانسياق وراء الشائعات الصادرة عن مصادر غير موثوقة.‏

وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد منصاتها الرسمية مصدراً ‏للمعلومات المتعلقة بقراراتها وإجراءاتها.‏

وكانت شائعات حول حجز المركبات المنتهية التراخيص انتشرت ‏عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق أصحاب السيارات ‏ودفع أعداداً منهم إلى التوجه لمديريات النقل لتجديد تراخيص ‏مركباتهم.‏