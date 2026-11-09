وزارة النقل تنفي صحة الشائعات حول حجز المركبات لانتهاء مدة ‏ترخيصها

دمشق-سانا
نفت وزارة النقل صحة الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول حجز المركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها، مؤكدةً عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد، عبر قناتها على التلغرام، أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة، داعيةً المواطنين إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات الصادرة عن مصادر غير موثوقة.
وشددت الوزارة على ضرورة اعتماد منصاتها الرسمية مصدراً للمعلومات المتعلقة بقراراتها وإجراءاتها.
وكانت شائعات حول حجز المركبات المنتهية التراخيص انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق أصحاب السيارات ودفع أعداداً منهم إلى التوجه لمديريات النقل لتجديد تراخيص مركباتهم.