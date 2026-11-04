فوز غلطة سراي وسبورتينغ في دوري أبطال أوروبا

أنقرة-سانا

حقق فريق غلطة سراي التركي فوزاً غالياً على ضيفه شتوتغارت الألماني بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفوز للاعب الروسي أليكسي باتراكوف الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 12، 15، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة بات في رصيد غلطة سراي 6 نقاط، فيما يملك شتوتغارت سبع نقاط.

وكان غلطة سراي حقق فوزه الأول على حساب ليل الفرنسي 4-2، كما هو الفوز الخامس توالياً في مختلف المسابقات لمتصدر الدوري التركي.

وفي مباراة ثانية استعاد سبورتينغ البرتغالي توازنه بفوز ثمين على مضيفه شاختار دانييتسك 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

سجل الإيطالي عيسى دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وعوَّض سبورتينغ خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاسك لينتس النمساوي 2-3 محققاً فوزه الثالث بعد الأول على غلطة سراي (3-1)، والثاني على لنس الفرنسي 2-0.

وصعد سبورتينغ إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد تسع نقاط، فيما مني شاختار دانييتسك بخسارته الثانية توالياً، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.