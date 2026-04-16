قطر والبحرين والإمارات والأردن ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الدوحة-سانا

رحّبت قطر والبحرين والإمارات والأردن، اليوم الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وعدته خطوة أولية نحو خفض التصعيد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الخارجية القطرية قولها في بيان: “يجب الالتزام بالإعلان والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة، ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة”.

وأعربت الخارجية عن تقدير قطر لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار، معربةً عن أملها في أن يشكّل هذا الإعلان دعماً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بالاتفاق، مؤكدةً موقف البحرين الراسخ والداعم لأمن لبنان، واستقراره، ووحدته وسيادته.

وفي السياق ذاته، رحب الأردن في بيان لخارجيته بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً وقوفه المطلق مع لبنان في فرض سيطرته وسيادته على كلّ الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية والخطوات الإصلاحيّة التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدّرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.

كما رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معربةً في بيان لها، عن أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي.

وأكدت الخارجية الإماراتية أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة، مشددةً على تضامن الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة، حيث كان الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 10 أيام.