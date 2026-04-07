دويّ انفجار في الحسكة نتيجة إسقاط مسيّرة دون إصابات

الحسكة-سانا

سمع دوّي انفجار في مدينة الحسكة، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء المدينة.

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الانفجار ناجم عن تصدّي طائرات تابعة للتحالف الدولي لطائرة مسيّرة يُعتقد أنها قادمة من الأراضي العراقية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إسقاط المسيرة بالقرب من دوّار الحمامة الواصل بين حيي المفتي وتل حجر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادثة.

وكانت إحدى قواعد الجيش العربي السوري قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة قد تعرّضت في الثالث والعشرين من آذار الماضي لقصف صاروخي، نفّذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى داخل الأراضي العراقية.