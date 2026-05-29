وزير الطاقة من دير الزور: الجانب التركي خفّض إطلاقات الفرات ولا داعي للذعر

دير الزور-سانا

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجرى النهر حفاظاً على السلامة العامة، موضحاً أنه تم التواصل مع الجانب التركي الذي خفّض إطلاقات المياه من نحو 2000 متر مكعب في الثانية إلى 1800 متر مكعب، متوقعاً أن ينعكس هذا التخفيض على المنسوب خلال الساعات الـ48 المقبلة، مع تخفيف أكبر يوم الإثنين المقبل.

وخلال جولة تفقدية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور اليوم الخميس، شكر الوزير البشير في تصريح لـ سانا جميع الكوادر العاملة على جهودها المتواصلة، مؤكداً أن الحكومة تتابع الوضع ميدانياً بشكل مباشر، وقال: “نطمئن أهلنا في المنطقة الشرقية أننا معهم، وسنتجاوز هذه الأزمة بأمان”.

وأضاف الوزير البشير: “نحن حالياً في المحطة العملاقة بدير الزور، وقد أجرينا جولات على عدد من المحطات لمتابعة أعمال الحماية وإعادتها إلى الخدمة، بهدف ضمان استمرار إيصال المياه إلى الأهالي”، مشيراً إلى أن سوريا لم تشهد مثل هذه الإطلاقات المائية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وأن الجهات المعنية تمكنت من إدارة الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.

وأوضح الوزير أن العمل مستمر لمراقبة وضع سد الفرات وعمليات فتح المفيضات مع الحفاظ على سلامة جسم السد، رغم تأثر مناطق واسعة نتيجة فيضان نهر الفرات، مشيراً إلى تسجيل أضرار في الأراضي الزراعية، إضافة إلى وقوع وفيات بين عدد من الأطفال الذين كانوا يسبحون جانباً من النهر، رغم التنبيهات المستمرة التي أطلقتها الجهات المعنية منذ اليوم الأول بعد إبلاغ الجانب التركي بارتفاع منسوب المياه.

وبيّن الوزير البشير أن 62 محطة مياه خرجت عن الخدمة اليوم الخميس في دير الزور، إضافة إلى 16 محطة في محافظة الرقة، مؤكداً أن الفرق الفنية ستعمل غداً على إعادة تشغيل 10 محطات بعد حمايتها بسواتر ترابية.

وأشار كذلك إلى تأثر بعض المناطق بانقطاع مياه الشرب، موضحاً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتجهيز صهاريج مياه وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل عاجل.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على استمرار الأعمال الإنشائية وأعمال الحماية في محطة الفرات العملاقة بدير الزور، متوقعاً الانتهاء منها اليوم، بما يضمن استقرار إيصال المياه إلى سكان مدينة دير الزور والمناطق المحيطة بها.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الحكومية المستمرة للتطورات المرتبطة بارتفاع منسوب نهر الفرات، وحرص وزارة الطاقة على اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة المنشآت واستمرارية الخدمات في محافظتي دير الزور والرقة.