أرشفة أكثر من 600 ألف عقد إلكترونياً في المصالح العقارية بحلب

حلب-سانا

أنجزت مديرية المصالح العقارية بحلب عمليات أرشفة 607398 عقداً عقارياً إلكترونياً منذ بداية العام ولغاية العاشر من آذار الجاري شملت عقود الفترة الممتدة بين عامي1971 و 2013.

وبيّن المكتب الإعلامي في المديرية في تصريح لسانا اليوم السبت أن المديرية وضمن خطتها للتحول الرقمي قامت بتفعيل وتيرة عمل شعبة الأرشفة والأتمتة الحاسوبية مشيراً إلى أن فرق التوثيق الرقمي أنجزت التقاط 1331699 صورة رقمية عبر الكاميرات والماسحات الضوئية شملت عقود مكاتب التوثيق الخمسة بمدينة حلب إضافة إلى التقاط 33750 صورة لعقود مكتب التوثيق العقاري في جبل سمعان.

وأوضح المكتب أن أعمال أرشفة عقود المنطقة العقارية الثانية شارفت على الانتهاء حيث يتركز العمل حالياً على أرشفة السجل اليومي للمكتب الثاني بينما تعمل المديرية على معالجة بعض التحديات التقنية المتعلقة ببرمجة إدخال العقود التي تضم أكثر من عشرة عقارات وذلك لإعلان أرشفة المنطقة العقارية الثانية بالكامل.

يذكر أن تطور عمل مديرية المصالح العقارية يعكس الالتزام بتبسيط الإجراءات وحماية الملكيات من خلال التحول من الأرشيف الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الوصول ودقة البيانات ووثوقيتها.

