دمشق-سانا
افتتح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبدالباسط عبداللطيف، اليوم السبت، معرض “صديقات” الفني الإنساني في صالة شام شريف بدمشق، بالتعاون مع رابطة صديقات، بهدف تسليط الضوء على قصص نساء سوريات اختفين قسراً في معتقلات النظام البائد، والتأكيد على حق الضحايا في كشف الحقيقة والإنصاف ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح عبداللطيف في كلمة له خلال افتتاح المعرض أن قضية المختفين والمغيّبين قسراً هي قضية مجتمع بكامله، وقضية حق في الحقيقة والكرامة والعدالة، وأكد العمل على معرفة الحقيقة والكشف عن المصير وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.
الاعتراف بالضحايا وصون كرامتهم
وأضاف عبداللطيف أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يقتصر على المساءلة والمحاسبة بل يشمل الاعتراف بالضحايا وصون كرامتهم وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وإن العدالة الانتقالية مسؤولية تجاه الإنسان وكرامته وحقوقه وتجاه ذاكرة وطن لا ينبغي أن يُبنى على النسيان أو إنكار المعاناة.
كما أشار إلى أن بناء سوريا التي نطمح إليها يقوم على الإنصاف للضحايا والاعتراف بمعاناتهم، وأن شهادات الناجيات من الاعتقال تسهم بشكل أساس في كشف الحقيقة وحماية الذاكرة الوطنية وإنصاف المغيّبات.
تشريعات لإنصاف الضحايا وضمان عدم التكرار
من جهته قال عضو لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب هشام الأفيوني خلال افتتاح المعرض: مسؤوليتنا تتعدى استذكار المعاناة إلى بناء منظومة تشريعية تكفل إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.
وأكد الأفيوني أن إنجاز التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والعزل السياسي وفق ضوابط قانونية عادلة وتجريم إنكار جرائم النظام البائد يأتي في مقدمة أولويات عملهم التشريعي.
ويستقبل المعرض زواره يومياً في صالة شام شريف، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، ولغاية الثاني من كانون الأول المقبل، على أن ينتقل يومَي الخامس والسادس من الشهر ذاته إلى المركز الثقافي في مدينة دوما بريف دمشق.