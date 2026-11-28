دمشق-سانا

افتتح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبدالباسط عبداللطيف، اليوم السبت، ‏معرض “صديقات” الفني الإنساني في صالة شام شريف بدمشق، بالتعاون مع ‏رابطة صديقات، بهدف تسليط الضوء على قصص نساء سوريات اختفين قسراً في ‏معتقلات ‏النظام البائد، والتأكيد على حق الضحايا في كشف الحقيقة والإنصاف ‌‏ومحاسبة المسؤولين.‏

وأوضح عبداللطيف ‏في كلمة له خلال افتتاح المعرض أن قضية المختفين ‌‏والمغيّبين قسراً هي قضية مجتمع بكامله، وقضية حق في ‏الحقيقة والكرامة والعدالة، ‏وأكد العمل على معرفة الحقيقة والكشف ‏عن المصير وتوثيق الانتهاكات وحفظ ‏الأدلة ومحاسبة ‏المسؤولين وفق القانون.‏

الاعتراف بالضحايا وصون ‏كرامتهم ‏

وأضاف عبداللطيف أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يقتصر على ‏المساءلة ‏والمحاسبة بل يشمل الاعتراف بالضحايا وصون ‏كرامتهم وجبر الضرر وضمان ‏عدم تكرار الانتهاكات، وإن ‏العدالة الانتقالية مسؤولية تجاه الإنسان وكرامته ‏وحقوقه ‏وتجاه ذاكرة وطن لا ينبغي أن يُبنى على النسيان أو إنكار ‏المعاناة.‏

كما أشار إلى أن بناء سوريا التي نطمح إليها يقوم على الإنصاف ‏للضحايا ‏والاعتراف بمعاناتهم، ‏وأن شهادات الناجيات من الاعتقال تسهم بشكل أساس في ‌‏كشف الحقيقة وحماية الذاكرة الوطنية وإنصاف المغيّبات.‏

تشريعات لإنصاف الضحايا وضمان عدم التكرار‏

من جهته قال عضو لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب ‏هشام ‏الأفيوني خلال افتتاح المعرض: مسؤوليتنا تتعدى استذكار ‏المعاناة إلى بناء منظومة ‏تشريعية تكفل إنصاف الضحايا وكشف ‏الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ‏وجبر الضرر ‏وضمان عدم التكرار.‏

وأكد الأفيوني أن إنجاز التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والعزل ‏السياسي وفق ‏ضوابط قانونية عادلة وتجريم إنكار جرائم النظام ‏البائد يأتي في مقدمة أولويات ‏عملهم التشريعي.‏

ويستقبل المعرض زواره يومياً في صالة شام شريف، من الساعة الرابعة حتى ‏الثامنة مساءً، ولغاية الثاني من كانون الأول المقبل، على أن ينتقل يومَي الخامس ‏والسادس من الشهر ذاته إلى المركز الثقافي في مدينة دوما بريف دمشق.‏