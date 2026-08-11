هيئة الطاقة الذرية السورية: سوريا تعزز تعاونها الدولي لمعالجة إرث النظام البائد

دمشق-سانا

أكدت الجمهورية العربية السورية استمرار تعاونها الشفاف والوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، ومع الولايات المتحدة والدول الصديقة من جهة أخرى، لمعالجة إرث النظام البائد، وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة، ودعمها في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية كالصحة والغذاء والبحث العلمي.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية السورية في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أنها منذ بداية تحرير البلاد، أحرزت تقدماً ملموساً اعتماداً على إمكانياتها الوطنية الذاتية.

وأضافت الهيئة: إنه في ظل محدودية القدرات التقنية المتاحة وعدم تقديم الدعم الدولي الكافي للهيئة حتى الآن، تجدد دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بما يضمن استكمال كافة الإجراءات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشارت إلى أنها ستستقبل في الأيام القادمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيعلن بشكل مشترك عن التقدم الكبير الذي تحرزه سوريا في هذا المجال.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.