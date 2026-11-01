كهرباء دمشق تنفّذ أعمال صيانة وتأهيل للشبكة في عدة مناطق

دمشق-سانا



نفّذت الورشات الفنية في شركة كهرباء دمشق أعمال صيانة وتأهيل للشبكة الكهربائية في عدة مناطق من المدينة، لضمان استقرار التغذية ودعم موثوقيتها.



وذكرت الشركة في صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن الأعمال شملت إصلاح مخارج التوتر المتوسط (السويقة، الجويزانية، دمر الشرقية، الساحة، المهدي، الخماسية، الرقيم، الجبة، الحنبلي، والخوري) من محطاتها المختلفة.



كما بيّنت أن ورشاتها الفنية نفذت أعمال صيانة، شملت عزل علب النهاية الداخلية في مراكز التحويل (أتراك 3 وجويزانية 5)، إضافة لصيانة لوحة مركز تحويل التكريتي، وإعادة تأهيل مركز تحويل المتحدة، إلى جانب معالجة الأعطال الطارئة.



وكانت الورشات الفنية في الشركة السورية للكهرباء، أنهت في الـ 25 من شهر تشرين الأول الماضي أعمال تجهيز واستبدال محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغاواط، وبجهد 66/20 كيلوفولت، في محطة تحويل ميدان 2 بدمشق، بهدف دعم استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.