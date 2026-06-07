لقاء للصيادلة السوريين في ألمانيا ‏لتعزيز التعاون وإطلاق مبادرات إنسانية داخل ‌‏وطنهم الأم

برلين-سانا
تجمع عدد من الصيادلة السوريين أمس السبت في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا بمناسبة يوم الصيدلي، في لقاء خُصص لتعزيز التواصل والتعاون المهني وتبادل الخبرات، ومناقشة تحديات العمل في الخارج، وبحث المبادرات الإنسانية ومشاريع دعم القطاع الصحي ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً في سوريا.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح منظم اللقاء وصاحب صيدلية محمود ضلال، أن هذا التجمع يهدف إلى تعزيز أواصر التواصل المهني والاجتماعي بين الصيادلة السوريين المقيمين في ألمانيا، وتسليط الضوء على دورهم في خدمة المجتمع، والإسهام في دعم وتطوير القطاع الصحي داخل ألمانيا وخارجها.
من جانبه، أشار علاء خلوف صاحب صيدلية، إلى أن المشاركين ناقشوا عدداً من المشاريع التي تخدم الصيادلة السوريين في كل من ألمانيا وسوريا، لافتاً إلى مبادرة طُرحت خلال الاجتماع تقضي بافتتاح صيدلية خيرية في سوريا لدعم أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تعزيز الترابط، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المهنية والإنسانية.
بدورها، أعربت لين الصيدلانية المقيمة في مدينة آخن، عن أهمية المشاركة في هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه لها منذ أكثر من عشر سنوات، موضحةً أنهم تطرقوا إلى محاور مهمة أبرزها واقع مهنة الصيدلة، والتحديات التي تواجه المغتربين السوريين في مسيرتهم المهنية بألمانيا، إضافة إلى استعراض فرص التعاون العلمي والمهني لتطوير الكفاءات.
وفي السياق ذاته، أكدت لارا محمد وهي صاحبة صيدلية في ولاية شمال الراين، أن هذه المبادرات تسهم في جمع شمل الصيادلة السوريين، وتعزيز القنوات التواصلية بينهم، بما يساعد على إطلاق مشاريع مشتركة تدعم الجالية السورية في المغترب، وتمد جسور الدعم للداخل السوري.
وشدد المشاركون في ختام اللقاء على أهمية استمرار هذه التجمعات الدورية، لتوحيد الجهود، وإطلاق مبادرات تسهم في خدمة المجتمع، ودعم الموقعقطاع الصحي، بما يعكس تميز الخبرات والكفاءات السورية، ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً.
يذكر أن الكفاءات الطبية والصيدلانية السورية في ألمانيا توجهت مباشرة بعد سقوط النظام البائد، نحو مأسسة تجمعاتها المهنية، عبر روابط ولقاءات دورية تهدف إلى تذليل العقبات أمام الصيادلة والأطباء الجدد، وتسهيل اندماجهم في المنظومة الصحية الألمانية، إلى جانب تفعيل دورهم كجسر دعم إنساني وعلمي مستدام يرفد المؤسسات الصحية والشرائح المجتمعية الأكثر احتياجاً داخل سوريا بالمساعدات، والخبرات اللازمة.