الصحة السورية: جولات تفتيشية مستمرة ومعامل أدوية جديدة قيد الترخيص

دمشق-سانا

تواصل مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة السورية تنفيذ جولاتها الدورية والمفاجئة على معامل الأدوية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وضمان جودة المنتجات وسلامة المرضى.

وأوضح مدير المديرية بالوزارة خالد الصباغ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه الجولات تشمل تفتيشاً شاملاً لأقسام الإنتاج والمستودعات، إضافة إلى تقييم دقيق لطرق التعامل مع المواد الأولية، وآليات الوزن وسحب العينات وتحضير المواد قبل دخولها إلى خطوط الإنتاج.

وأشار الصباغ إلى أن المديرية تدرس حالياً 35 طلب ترخيص لإنشاء معامل أدوية جديدة، بالتوازي مع استكمال تقييم المعامل الحالية وإصدار شهادات التصنيع للمؤسسات التي تلتزم بالمعايير المعتمدة.

وفيما يخص المخالفات، أكد الصباغ أن المديرية لا تلجأ إلى الإغلاق إلا في حالات المخالفات الجسيمة، نظراً للظروف الاقتصادية، فيما يتم التعامل مع المخالفات البسيطة وفق توجيهات وزير الصحة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية عند الحاجة.

تعد الرقابة الدوائية إحدى الركائز الأساسية في السياسة الصحية الوطنية، حيث تعمل وزارة الصحة على ضمان جودة الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للممارسات التصنيعية الجيدة (GMP)، وتشكل معامل الأدوية الوطنية دعامة رئيسية في تأمين حاجات السوق المحلي، وخاصة في ظل التحديات التي فرضتها العقوبات على سوريا بعهد النظام البائد، ما يجعل من تعزيز كفاءة الرقابة وضمان سلامة الأدوية أولوية مستمرة لدى الجهات الصحية المختصة.