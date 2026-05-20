وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث في باكو مشاريع التطوير العمراني وتجارب المدن الحديثة

باكو-سانا

أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، سلسلة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ومستثمرين وخبراء في مجالات التنمية الحضرية والإسكان، تناولت قضايا إعادة الإعمار وتطوير المدن الحديثة والاستثمار العمراني المستدام.

وشارك في اللقاءات محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، حيث تم بحث آليات تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات التخطيط الحضري الذكي والتحول الرقمي وإقامة المشاريع متعددة الاستخدامات.

وفي هذا السياق، زار الوزير والمحافظ مشروع “Sea Breeze” الساحلي المطل على بحر قزوين، واطلعا على مراحل تنفيذ المشروع ورؤيته العمرانية، إضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمناطق قيد التطوير والخدمات والبنية التحتية المعتمدة فيه.

كما بحث الجانبان مع مدير ومالك المشروع أمين أغالاروف عدداً من المحاور المتعلقة بالتطوير العمراني والاستثمار الحضري، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى حول التجارب العمرانية المعاصرة وآليات تطوير المدن والمناطق السياحية والخدمية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة.

وتناولت الاجتماعات التي عقدها الوفد السوري خلال الأيام الماضية من المنتدى قضايا متعلقة بإعادة الإعمار والتنمية العمرانية المستدامة، وتطوير قطاع الإسكان، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، إضافة إلى استعراض تجارب دولية في الاستثمار بالمدن الحديثة والمشاريع الصديقة للبيئة.

وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية بالتنمية الحضرية، بما يسهم في إيجاد حلول متكاملة للتحديات العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن.

وتشارك سوريا في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر الذي انطلق في باكو في الـ 18 من الشهر الجاري، ويختتم أعماله في الثاني والعشرين منه، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم تحت شعار “الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة”.