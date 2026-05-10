بحضور رسمي.. السفارة السعودية بدمشق تنظم حفل وداع لسفيرها

دمشق-سانا

بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، نظمت السفارة السعودية، اليوم الأحد، حفل وداع لسفير المملكة العربية السعودية بدمشق، فيصل بن سعود المجفل، بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في فندق الفورسيزونز بدمشق.

علاقات متميزة تربط البلدين

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا الحضور المميز من الوزراء والسياسيين والفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني، الموجودين اليوم، يأتي تقديراً للعلاقة المتميزة التي تربط السعودية بسوريا، والتي شهدت خلال العام الماضي تحولاً جذرياً.

وأضاف: إن الشراكة السورية – السعودية، اليوم، استراتيجية بكل معنى الكلمة في كل المجالات والقطاعات، وأن العلاقات تنمو بشكل مزدهر لمصلحة البلدين، وسعادة السفير المجفل كان له دور كبير ومقدر وهو محل احترام وتقدير وامتنان لدى جميع السوريين.

وأشار الوزير برنية إلى حرص السفير المجفل على تطوير العلاقات وتذليل العقبات وتسهيل الاستثمارات والعلاقات الاستراتيجية بين سوريا والسعودية، وأنه كان داعماً مساهماً بذلك، مؤكداً أنه ترك بذلك بصمة كبيرة.

العلاقات السعودية-السورية متجذرة

بدوره، أكد السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل، في تصريح مماثل، أن العلاقات السعودية-السورية متجذرة جداً شعباً وقيادة في كلا البلدين، وأنه كان للمملكة العربية السعودية دور فاعل جداً في المشهد السوري الجديد بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مستوى رفع العقوبات، والاستثمار الحكومي، والقطاع الخاص، والمساعدات الإنسانية والإغاثية عبر مركز الملك سلمان التي وصلت قيمتها الاجمالية حتى اللحظة إلى ما يقارب مليار ونصف المليار دولار.

وأضاف السفير المجفل: إنّ سوريا عموماً تحولت بشكل جذري إلى عهد جديد، متمنياً لها ولشعبها الذي يستحق الحياة الكريمة كل الخير، وقال: إن “الشعب السوري طيب ومثقف ومسالم ومحب للحياة، أتمنى له التوفيق في قادم الأيام”.

مدة قصيرة ومهام كبيرة

سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي بدمشق، وحيد مبارك سيار، أكد أنّ السفير المجفل خلال فترة عمله، القصيرة في المدة والكبيرة بالمهام، كان له دور كبير جداً في تنمية العلاقات السعودية-السورية في جميع المجالات، وكان يعمل على الاستثمار والتجارة والعلاقات الاجتماعية والسياسية بين البلدين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وبيّن السفير سيار أن العلاقة بين سوريا والبحرين وطيدة جداً مثلها مثل علاقتها مع جميع الدول العربية، وأن سوريا بهذا الزخم الموجود فيها مع قيادتها الرشيدة، التي تعمل على رفع مستوى المعيشة للشعب الذي عانى الكثير، سيكون لها دور في الحضن العربي.

مشاعر مختلطة

سفير المملكة الأردنية الهاشمية بدمشق سفيان القضاة، أشار إلى أن حفل اليوم يحمل مشاعر مختلطة ما بين الحزن والتمنيات بالنجاح والتوفيق للسفير السعودي، الذي عمل كزميل وأخ وصديق لفترة بسيطة، أقل من عام، لكنه كان سفيراً متميزاً وناشطاً موجوداً دائماً في جميع الاحتفالات والمناسبات، ولم يبخل بالنصيحة أو الدعم والمساندة أبداً، متمنياً له التوفيق في المنصب الجديد الذي سيتولاه قريباً.

ولفت السفير القضاة إلى أن علاقة سوريا مع كل الدول العربية شهدت بالفعل تقدماً ملحوظاً وصلباً على كل المستويات، معبراً عن سعادته بما تشهده من تفاعلات ولقاءات سياسية واقتصادية وثقافية وأدبية مختلفة، وهو ما يعبر عن إصرار الشعب السوري، تحت قيادته الحكيمة، على المضي قدماً نحو مستقبل زاهر وبخطى ثابتة نحو الاستقرار والأمن والأمان.

وكانت سفارة مملكة البحرين بدمشق “عمادة السلك الدبلوماسي”، نظمت في السابع من أيار الجاري حفل وداع لسفيري السعودية فيصل بن سعود المجفل، وسلطنة عُمان تركي بن محمود البوسعيدي، في فندق البوابات السبع، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بدمشق.