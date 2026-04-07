وزير التجارة التركي: تجارة الترانزيت عبر سوريا إلى أنحاء المنطقة أصبحت ممكنة

أنقرة-سانا

قال وزير التجارة التركي عمر بولات: إن تجارة الترانزيت أصبحت ممكنة الآن من خلال سوريا إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.

ونقلت وكالة الأناضول عن بولات تأكيده خلال فعاليات “منتدى تركيا – سوريا للأعمال والاستثمار”، أن “المنتدى التركي السوري أتاح الفرصة لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والنقل والجمارك والطاقة والعلاقات المالية والمعارض بين تركيا وسوريا”.

ولفت الوزير التركي إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا تسارعت، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 3.7 مليارات دولار في العام الماضي بزيادة 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مؤكداً على أهمية التجارة المتوازنة والمستدامة مع سوريا.

وأضاف: “قدمنا للجانب السوري كل المعلومات حول إحياء اتفاقية التجارة الحرة قبل 2011 إلى جانب العمل على إمكانية التوصل إلى اتفاق تعاون اقتصادي أوسع بين البلدين”.

ونوه بولات بأن اتفاقية إنشاء اللجنة الجمركية المشتركة دخلت حيز التنفيذ في الـ 26 من آذار الماضي، وستتم مناقشة تسهيل الإجراءات الجمركية بين الوزارات المعنية في كلا البلدين، كما أعرب عن ثقته في تحقيق تكامل اقتصادي كبير بين البلدين، وتحقيق رفاهية وازدهار شعبيهما في أقرب وقت.

وكان وفد اقتصادي سوري برئاسة الوزير الشعار وصل إلى إسطنبول أمس الإثنين، للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية المشتركة (JETCO)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.