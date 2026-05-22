البحرين تدين التفجير الإرهابي في دمشق الثلاثاء الماضي ‏وتؤكد تضامنها مع سوريا

المنامة-سانا

أدانت البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددةً موقفها الثابت والرافض لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد، وللحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أن جندياً استشهد، وأصيب 23 شخصاً، معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.