البحرين تدين التفجير الإرهابي في دمشق الثلاثاء الماضي ‏وتؤكد تضامنها مع سوريا

thumbs b c f6cb0e0360ba32047b0a87708c0af2dd البحرين تدين التفجير الإرهابي في دمشق الثلاثاء الماضي ‏وتؤكد تضامنها مع سوريا

المنامة-سانا

أدانت البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددةً موقفها الثابت والرافض لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد، وللحكومة والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أن جندياً استشهد، وأصيب 23 شخصاً، معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.

وفد سوريا يعقد لقاءات مع عدد من الخبراء الدوليين خلال قمة فيينا لمكافحة الاحتيال 2026
سوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان استئناف التعاون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقفها
اليمن يدين التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك