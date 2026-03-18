سوريا ترحب بإعلان الهدنة بين باكستان وأفغانستان وتعدّه مدخلاً للحوار بينهما

دمشق-سانا

رحبت سوريا بإعلان الهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معتبرةً أن هذه الخطوة الإيجابية تمثل مدخلاً مهماً لخفض التوتر وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء، الجهود المخلصة التي بذلتها كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أن التنسيق الدبلوماسي الإقليمي يظل عاملاً أساسياً لدعم مساعي السلام وحل الخلافات عبر الوسائل السياسية.

وجددت الوزارة دعم سوريا لكل مبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة، معربة عن أملها أن تشكل هذه الهدنة خطوة بنّاءة على طريق إنهاء التوترات وفتح آفاق أوسع للتفاهم والتعاون.

وكانت باكستان وأفغانستان أعلنتا اليوم وقف العمليات العسكرية بينهما بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، من منتصف ليل الأربعاء وحتى منتصف ليل الإثنين القادم.