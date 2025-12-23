مجلس الوزراء السعودي يرحب بإلغاء قانون قيصر

الرياض-سانا

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم بقرار الولايات المتحدة إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائمه بحق الشعب السوري.

وثمن المجلس وفقاً لوكالة “واس” الدور الإيجابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء العقوبات المفروضة، بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء “قانون قيصر”.

وجدد المجلس التأكيد على ما توليه السياسة الخارجية للمملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادةً تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.