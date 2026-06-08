أوكرانيا تعلن استعادة أكثر من 600 كيلومتر مربع من أراضيها منذ بداية العام

كييف-سانا

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية استعادت خلال الحرب مع روسيا أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية عام 2026.

ونقلت وكالة رويترز عن سيرسكي قوله: إن القوات الأوكرانية استعادت خلال شهر أيار الماضي، مساحة من الأراضي تزيد بنحو 100 كيلومتر مربع عما خسرته خلال الفترة نفسها خلال الحرب.

وأضاف: إن القوات الأوكرانية ما زالت تحتفظ بزمام المبادرة في عدد من القطاعات على خطوط المواجهة.

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت مستودعاً تابعاً لمحطة نفطية روسية في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، إضافة إلى محطة ضخ لخط أنابيب في منطقة فولغوغراد، مشيرةً إلى اندلاع حرائق في الموقعين.

يشار إلى أن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، “الترويكا الأوروبية”، عبروا في وقت سابق من اليوم، عن ‏دعمهم لإجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا يهدف إلى تحقيق وقف ‏لإطلاق النار ودفع مفاوضات السلام قدماً، وذلك عقب محادثاتهم مع الرئيس ‏الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن‎.‎