أكثر من 500 ضبط تمويني في دمشق منذ بداية شهر رمضان

دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أكثر من 500 ضبط عدلي وعيني وأغلقت 15 محلاً تجارياً منذ بداية شهر رمضان، بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق العاصمة، وذلك خلال جولات رقابية واسعة بهدف ضبط المخالفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والصلاحية والشروط الصحية.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور في تصريح لـ سانا، أن المخالفات تنوعت بين البيع بسعر زائد، وحيازة لحوم فاسدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات تتعلق بالفواتير والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى إغلاق عدد من المحال لارتكابها مخالفات البيع بسعر زائد وحيازة لحوم فاسدة.

وأوضح بكور أن المديرية تكثف جولاتها الرقابية على الفعاليات التجارية في كل أسواق العاصمة، لضبط الأسعار ومكافحة التلاعب والتصدي للمخالفات بأنواعها، مشيراً إلى أن الدوريات تقوم بالتدقيق على الأسعار عبر فواتير الشراء، إضافة إلى فحص عينات من المنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأشار بكور إلى استمرار الحملات اليومية على الفعاليات التجارية، مع اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين تصل إلى الإغلاق الإداري، وذلك ضمن جهود المديرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ضمن خطة شاملة أقرتها الوزارة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان.