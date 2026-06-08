إسرائيل تعلن استهداف “منظومات دفاع استراتيجية” داخل إيران

القدس المحتلة-سانا

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، تنفيذ هجوم جوي استهدف ما وصفه بـ”منظومات الدفاع الاستراتيجية” التابعة لإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان: إن عشرات الطائرات الحربية نفذت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، هجوماً واسع النطاق استهدف منظومات دفاعية داخل إيران.

وأضاف البيان: إن إيران كانت تعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة نشر وتعزيز عدد من منظومات الرصد والدفاع الجوي في مناطق مختلفة من البلاد، مشيراً إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير هذه المنظومات.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من فجر اليوم، أن طائراتها الحربية شنت هجوماً استهدف عدة مدن إيرانية، حيث هزت سلسلة انفجارات عدة مواقع غرب ووسط إيران، في تصعيد جديد بالمنطقة.

ويأتي القصف الإسرائيلي الجديد بعد استهدافها مساء أمس بقصف إيراني بعدد من الصواريخ، في حين طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإيرانيين التوقف عن إطلاق الصواريخ، والعودة إلى طاولة المحادثات.