الصين: استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل لا يخدم أي طرف

C0meYqdK 1 33 الصين: استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل لا يخدم أي طرف

بكين-سانا

أعربت الصين عن قلقها العميق، جراء التصعيد بين إيران وإسرائيل، داعية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الوضع الراهن “يثير قلق الصين العميق”، مؤكداً أن استئناف الضربات لا يصب في مصلحة أي طرف.

وأضاف: إن بكين تأمل أن تفي جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها تجاه وقف إطلاق النار، وأن تحافظ على دينامية المفاوضات الجارية، وتواصل معالجة الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وصولاً إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وفي ظل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، دعت الصين رعاياها في المنطقة إلى توخي الحذر، واتباع إجراءات السلامة.

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