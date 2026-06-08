دراسة علمية: الخلايا المرتبطة بالشيخوخة قد تسهم في إصلاح الأنسجة

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن بعض الخلايا المرتبطة بعمليات الشيخوخة، والمعروفة باسم “الخلايا الهرِمة” أو “الخلايا الزومبية”، قد لا تكون ضارة بالكامل كما كان يُعتقد سابقاً، بل يمكن أن تؤدي أدواراً حيوية داخل الجسم، إلى جانب ارتباطها بآليات التقدم بالعمر.

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة “Aging-US” ونقلها موقع “Science Daily” العلمي اليوم الإثنين، أن باحثين من جامعة سيتشوان الصينية (West China Hospital – Sichuan University)، من بينهم جيان دينغ ودونغ يانغ، توصلوا إلى أن هذه الخلايا تمتلك وظائف مزدوجة تختلف باختلاف النسيج والظروف الحيوية في الجسم.

وبحسب الدراسة، فإن الخلايا الهرِمة التي كانت تُعد سابقاً مجرد نواتج ضارة للشيخوخة، تبيّن أنها قد تسهم في عمليات مفيدة مثل التئام الجروح ودعم تجدد الأنسجة والحفاظ على توازنها، إلى جانب دورها المحتمل في تعزيز الالتهابات، والمساهمة في تطور بعض الأمراض المزمنة.

وأوضحت النتائج أن تراكم هذه الخلايا في أعضاء مثل الكبد والرئتين والقلب والدماغ قد يرتبط بتغيرات وظيفية ومخاطر صحية، إلا أن بعضها الآخر قد يشارك في إصلاح الأنسجة وتقليل التندب، ما يعكس تعقيداً أكبر في وظائفها مما كان يُعتقد سابقاً.

كما لفت الباحثون إلى أن التعامل العلاجي مع هذه الخلايا يتطلب دقة عالية، بحيث لا يتم استهدافها جميعاً بشكل عشوائي، نظراً لاختلاف تأثيراتها بين الضار والمفيد.

ويعمل العلماء حالياً على تطوير استراتيجيات علاجية دقيقة تشمل أدوية موجهة وتقنيات مناعية حديثة، بهدف التخلص من الخلايا المسببة للأمراض مع الحفاظ على الخلايا التي تدعم تجدد الأنسجة، في إطار ما يُعرف بالعلاجات الدقيقة للشيخوخة.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لفهم آليات الشيخوخة، بما قد يسهم مستقبلاً في تطوير علاجات أكثر دقة للأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر، وتحسين جودة الحياة في المراحل المتقدمة.