رفع العلم السوري في مقر الاتحاد البريدي العالمي بمدينة برن السويسرية

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، أن سوريا سجلت محطة جديدة تعزز استعادتها لمكانتها ودورها المحوري على الساحة الدولية، وذلك برفع العلم السوري في مقر الاتحاد بمدينة برن السويسرية بالتنسيق مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

وأشار حمد إلى أن رفع العلم السوري يمثل إيذاناً بعودة الحضور الفاعل والكامل لسوريا داخل هذه المنظمة الدولية العريقة، التي تُعد من أقدم وأهم المؤسسات المتخصصة بتنظيم العمل البريدي على مستوى العالم.

رفع العلم يحمل دلالات عميقة في ذكرى معركة التحرير

وأوضح في تصريح لوكالة سانا أن إنزال العلم القديم ورفع “علم التحرير” فوق مبنى الاتحاد جاء بخطوة رمزية عميقة، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانطلاق معركة التحرير، وما شكّلته من نقطة تحول في مسيرة استعادة الدور السوري في المحافل الدولية.

تثبيت الحضور السوري دولياً

وأكد حمد أن رفع العلم السوري في أحد أقدم الصروح الدولية ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تأكيد لإرادة الشعب السوري في تثبيت حضوره وسيادته، وكتابة فصل جديد من الاعتراف الدولي بدور سوريا ومؤسساتها.

المشاركة في اجتماعات مجلسي الاستثمار والإدارة

وجاءت هذه الخطوة التاريخية خلال مشاركة وفد المؤسسة السورية للبريد، برئاسة المدير العام، في اجتماعات مجلس الاستثمار ومجلس الإدارة البريديين خلال الفترة ما بين الـ 24 والـ 28 من تشرين الثاني الجاري، استمراراً لمسار تعزيز مكانة سوريا داخل المنظومة البريدية العالمية وترسيخ دورها بين الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة.

ويعكس هذا الحدث جانباً من الجهود المتواصلة لإعادة دمج سوريا في هياكل التعاون الدولي، وتعزيز موقعها في القطاعات الخدمية والتنموية، ولا سيما قطاع البريد الذي يشكل أحد أقدم وأهم أدوات التواصل بين الشعوب والدول.