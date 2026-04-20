مذكرة تفاهم سورية تركية لدعم استراتيجية التحول الرقمي في قطاع الإدارة المحلية

دمشق-سانا

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، اليوم الإثنين مذكرة تفاهم عن بعد مع شركة توركسات “Türksat” التركية، بهدف الاستفادة من التجربة التركية في بناء استراتيجية التحول الرقمي والابتكار التقني في قطاع الإدارة المحلية والبيئة في سوريا.

ومثّل الجانب السوري في التوقيع معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر محمد العمر، فيما مثّل الشركة التركية المدير التنفيذي أحمد حمدي أتالاي، حيث أكد الجانبان أهمية التعاون في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي.

وأكد العمر في تصريح لـ سانا أهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في الوزارة، ولاسيما فيما يتعلق بعمل المديرية العامة للمصالح العقارية، وما تتطلبه هذه المديرية من اهتمام بالغ، وذلك عبر الاستفادة من التجربة التركية التي أثبتت نجاحها في هذا المجال.

ولفت العمر إلى أنه سينبثق عن هذه المذكرة عدة عقود تجري دراستها لتحسين وتطوير خدمات الإدارة المحلية في سوريا في مختلف القطاعات التي تعمل تحت إشراف الوزارة كالنقل الداخلي ومراكز المعلومات وغيرها.

بدوره، أشار مدير التحول الرقمي في الوزارة أحمد العليوي إلى أهمية الأتمتة في تنظيم إدخال البيانات وسهولة الحصول على المعلومات بعد معالجتها وبالتالي تبسيط إجراء المعاملات للمواطنين وتقديم الخدمات لهم، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت السير في تطبيق التحول الرقمي لسجلاتها حيث باشرت بأتمتة أرشيف المصالح العقارية في محافظات عدة، وأن المرحلة المقبلة ستكون إطلاق الخدمات إلكترونياً.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أطلقت العام الماضي خطة للتحول الرقمي بهدف تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو لا مركزية فعالة وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات بالوقت ذاته، وتتضمن الخطة سبعة محاور رئيسية، عبر أنظمة رقمية تزيح المعاملات الورقية لأخرى إلكترونية تختصر الوقت وتسهل الإجراءات.