مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لوحدة سوريا واستقرارها

الكويت-سانا

أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لجميع الخطوات الكفيلة بتعزيز أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي قوله اليوم، خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك مع الاتحاد الأوروبي في الكويت: إن “المجلس يعرب عن دعمه لجميع الخطوات التي تعزز أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على أراضيها والتدخلات الأجنبية في شؤونها”.

وشدد البديوي على أن أمن واستقرار سوريا يشكلان ركيزتين أساسيتين من ركائز أمن واستقرار المنطقة، موضحاً أن المجلس يدعم الإجراءات والتدابير الهادفة لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف التي تستهدف زعزعة الاستقرار فيها.

بدورها، نوّهت الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بـ “حصول تطورات مشجعة في سوريا”، مؤكدةً أن الدعم الدولي السياسي والمالي لسوريا سيكون أساسياً لضمان استفادة جميع السوريين من جهود إعادة الإعمار.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن العالم يشهد اليوم تصاعداً في الصراعات والمعاناة الإنسانية، ولا بد في هذا الوضع من العمل لضمان احترام سيادة ووحدة أراضي الدول والتكاتف الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، التي تمس الأمن والاستقرار العالميين.

وانطلقت اليوم أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في العاصمة الكويتية، بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.