الرئيس الشرع يبحث مع الرئيس الأوكراني تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور وفد وزاري من البلدين، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وأكد الجانبان أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره في ظل التوترات الدولية.

وكانت سوريا وأوكرانيا وقعتا في أيلول الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية أحمد الشرع ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

صحيفة الرياض السعودية: استعادة سوريا لمكانتها العربية تشكل ضرورة وليس خياراً
الآثار الإنسانية للعقوبات محور لقاء بين الجالية السورية ونائب أمريكي في ميشيغن
الدكتور لبابيدي لـ سانا: أولوية الجالية السورية في أمريكا رفع العقوبات و”قانون قيصر” وهي جاهزة للمساهمة بإعادة إعمار وطنها
اليمن يدين التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس في دمشق
وزيرا الدفاع في سوريا وقطر يناقشان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية
