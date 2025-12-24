الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا ما زالت حادة

نيويورك-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الاحتياجات الإنسانية “لا تزال حادة” في جميع أنحاء سوريا، حيث لا يزال 16.5مليون شخص بحاجة إلى المساعدة “أي ما يقارب ثلثي السكان”.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المكتب قوله: إنه يواصل مع شركائه التنسيق مع الحكومة السورية ومراقبة التطورات في مدينة حلب، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية أرسلت مستلزمات طبية طارئة إلى السلطات الصحية في سياق الاستجابة للتطورات الحاصلة.

وكانت قسد اعتدت يوم الإثنين الماضي بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة على أحياء عدة في مدينة حلب، ما أدى إلى ارتقاء 4 مدنيين وإصابة 15 شخصاً آخرين، فيما عملت قوى الأمن الداخلي على إجلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد تلك الاعتداءات.

ولفت المكتب إلى أن التلوث بالذخائر المتفجرة لا يزال يشكل تهديداً كبيراً على السوريين، حيث أدى إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، نصفهم من الأطفال، في شهر تشرين الثاني، مبيناً أنه وفي الوقت نفسه، لا يزال 2.5 مليون طفل خارج المدارس، و40 بالمئة من المدارس غير صالحة للعمل.

وكانت الأمم المتحدة أشارت في وقت سابق إلى أنها وشركاءها في المجال الإنساني قدّموا المساعدة الإنسانية لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً هذا العام، على الرغم من محدودية التمويل الإنساني.