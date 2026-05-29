قمة بين أهلي حلب والنواعير في إياب “فاينال 6” لدوري كرة السلة

حلب-سانا

تفتتح مساء اليوم الجمعة، منافسات مرحلة الإياب من الـ “فاينال 6” للدوري السوري بكرة السلة للرجال، بمواجهة قوية تجمع أهلي حلب والنواعير على أرض صالة الشبيبة بحلب، في لقاء يحمل طابعاً ثأرياً ومفتوحاً على جميع الاحتمالات.

وتكتسب المباراة، المقامة خلف أبواب مغلقة (بدون جمهور) بموجب عقوبة اتحادية، أهمية مضاعفة للفريقين، إذ يسعى أهلي حلب لرد الدين بعد خسارته ذهاباً بنتيجة (74-71)، في حين يطمح النواعير لتأكيد علو كعبه وضمان مقعد مريح في الفاينال4.

ويدخل أهلي حلب اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأخير على الكرامة، مستفيداً من أوراقه الرابحة وفي مقدمتها المحترف البحريني مصطفى راشد (موستي)، إضافة إلى حالة الانضباط الدفاعي التي فرضها المدرب اللبناني جاد الحاج، والذي سيغيب بداعي الإيقاف الاتحادي، تاركاً مهمة القيادة الفنية لمساعده جورج عقيقي.

في المقابل، يمتلك “الفهود” حوافز كبيرة لمواصلة نغمة الانتصارات، حيث يعتمد المدرب عماد شبارة على التوازن والصلابة الدفاعية، وقدرة الفريق على التعامل مع التفاصيل الصغيرة، مستنداً إلى تميز محترفيه، إلى جانب الأوراق المحلية الخبيرة.