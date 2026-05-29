شركات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات ترسل ‏آليات لتعزيز إمدادات مياه الشرب بدير الزور

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية أن شركات المياه والصرف ‏الصحي في عدد من المحافظات باشرت إرسال صهاريج مياه ‏شرب إلى محافظة دير الزور، وذلك في إطار دعم الجهود ‏المبذولة لمساندة السكان هناك في ظل الظروف الطارئة التي ‏تشهدها المنطقة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات‎.‎

‎ ‎

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن ‏هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الإسناد الخدمي التي تعمل عليها ‏الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف تأمين مصادر بديلة للمياه ‏وتخفيف الأعباء عن الأهالي، ولا سيما في المناطق التي تأثرت ‏خدماتها بسبب الظروف الحالية‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن إرسال الآليات يأتي في إطار التنسيق بين ‏المحافظات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز ‏قدرة الشركات المحلية في دير الزور على تلبية الاحتياجات ‏العاجلة للسكان‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن شركات المياه في المحافظات تواصل إرسال ‏دفعات إضافية من الآليات وفق الحاجة، دعماً لجهود المحافظة ‏في تأمين مياه الشرب وضمان استمرارية الخدمة خلال الوقت ‏الحالي‎.‎

وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت في وقت سابق أن ‏فرقها تعمل وفق خطة استجابة إسعافية على مرحلتين لضمان ‏استمرارية خدمة مياه الشرب للأهالي في دير الزور، بعد ارتفاع ‏مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من محطات المياه من الخدمة ‏في المحافظة‎.‎