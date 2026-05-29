شركات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات ترسل ‏آليات لتعزيز إمدادات مياه الشرب بدير الزور

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السورية أن شركات المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات باشرت إرسال صهاريج مياه شرب إلى محافظة دير الزور، وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة لمساندة السكان هناك في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها المنطقة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الإسناد الخدمي التي تعمل عليها الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف تأمين مصادر بديلة للمياه وتخفيف الأعباء عن الأهالي، ولا سيما في المناطق التي تأثرت خدماتها بسبب الظروف الحالية.
وأشارت الوزارة إلى أن إرسال الآليات يأتي في إطار التنسيق بين المحافظات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية في دير الزور على تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
ولفتت الوزارة إلى أن شركات المياه في المحافظات تواصل إرسال دفعات إضافية من الآليات وفق الحاجة، دعماً لجهود المحافظة في تأمين مياه الشرب وضمان استمرارية الخدمة خلال الوقت الحالي.
وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت في وقت سابق أن فرقها تعمل وفق خطة استجابة إسعافية على مرحلتين لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب للأهالي في دير الزور، بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات وخروج عدد من محطات المياه من الخدمة في المحافظة.