وزارة الزراعة السورية تستنفر أجهزتها ومديرياتها في ظل ‏ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات

دمشق -سانا

أعلنت وزارة الزراعة السورية عن وضع مختلف أجهزتها ‌‏ومديرياتها الزراعية في حالة استنفار، في ظل ارتفاع منسوب ‏مياه ‏نهر الفرات، مشيرة إلى أن الفرق ستباشر بإجراء الكشف ‏الميداني ‏وحصر الأضرار، إضافة إلى أن العمل جارٍ على اتخاذ ‏جملة من ‏التدابير الإسعافية والوقائية، لمواجهة ما نجم من ‏أضرار في بعض ‏المناطق الزراعية والقرى المحاذية للنهر‎.‎

وأكد وزير الزراعة باسل السويدان، في تصريح لـ سانا اليوم ‌‏الجمعة، أن أجهزة ومديريات الوزارة مستمرة في المتابعة ‌‏الميدانية، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، بهدف ‏الحد ‏من الأضرار وحماية الأهالي والمزارعين والثروة ‏الزراعية ‏والحيوانية‎.‎

وبين الوزير السويدان أن فرق الوزارة ستباشر بإجراء الكشف ‌‏الميداني وحصر الأضرار التي طالت الأراضي الزراعية ‌‏والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات الزراعية، تمهيداً لاتخاذ ‌‏الإجراءات اللازمة لجبر هذه الأضرار قدر الإمكان، وفق الدور ‌‏المنوط بوزارة الزراعة، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء التي ‌‏فرضتها الظروف الحالية على المزارعين‎.‎

وأشار السويدان إلى أن الوزارة ستعمل بصورة متوازية على ‏تنفيذ ‏جملة من التدابير الإسعافية والوقائية، تشمل دعم الوحدات ‌‏الإرشادية والدوائر الزراعية بالمستلزمات الفنية، وتأمين ‏الأعلاف ‏والأدوية البيطرية للمربين المتضررين وفق ‏الإمكانيات المتاحة‎.‎

وأضاف: إن الوزارة تتابع واقع السدود وشبكات الري ‏والمصارف ‏المائية بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والطوارئ ‏وإدارة الكوارث، ‏إضافة إلى التنسيق مع الوحدات الإدارية ‏لاتخاذ التدابير الكفيلة ‏بحماية التجمعات السكانية والأراضي ‏الزراعية المعرضة للخطر‎.‎

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية ‏للأمن ‏الغذائي والاستقرار المجتمعي، مشدداً على أن الدولة ‏وانطلاقاً من ‏واجبها الوطني والأخلاقي، لن تترك المزارعين ‏يواجهون تداعيات ‏هذه المخاطر وحدهم‎.‎

ولفت الوزير السويدان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج ‏دعم ‏وإعادة تأهيل للمناطق المتضررة، بما يسهم في إعادة عجلة ‏الإنتاج ‏الزراعي إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، داعياً ‏جميع ‏المزارعين والأهالي إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ‏الجهات ‏المختصة، والتعاون مع فرق الطوارئ واللجان الفنية، ‏حرصاً على ‏السلامة العامة وضمان سرعة الاستجابة والمعالجة‎.‎

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏‌‏‌‏دير ‌‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ‏ما ‌‏تسبب ‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، في ‏حين تقوم فرق ‌‏الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية برفع ‏حالة ‏الجاهزية ‌‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‏عمليات إخلاء عند ‌‏الضرورة، بهدف ‌‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر ‌‏المحتملة.‏

