مدير عام السورية للمخابز لـ سانا: مخابز دير الزور تواصل ‏عملها رغم الظروف الحالية

‎دمشق-سانا‌‌‎

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، أن ‏جميع المخابز في محافظة دير الزور تواصل عملها كالمعتاد ‌‏رغم الظروف الحالية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات منذ عدة أيام، مع استمرار تأمين مادة الخبز ‏للمواطنين ‏بشكل يومي ومنتظم.‏

وأوضح الصيادي في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن ‏عدد الأفران الخاصة العاملة في دير الزور يبلغ 179 مخبزاً ‌‏بمخصصات يومية تصل إلى 369 طناً يومياً، بينما يبلغ عدد ‏المخابز العامة 28 مخبزاً بمخصصات يومية تصل إلى 101 ‌‏طن يومياً‎. ‎

وأشار الصيادي إلى أن إجمالي عدد المخابز العاملة في ‏المحافظة يصل إلى 207 مخابز بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو ‌‏470 ‏طناً، مؤكداً أن المؤسسة تتابع بشكل مستمر واقع العمل ‏والإنتاج لضمان استقرار توافر مادة الخبز وعدم تأثرها ‏بالظروف‎.‎

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أعلنت في وقت ‏سابق اليوم عن إرسال 1050 طناً من مادة ‏الطحين إلى محافظة ‏

دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية ‏الرامية إلى دعم ‏استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل ‏الأفران وتأمين ‌‏مادة الخبز للمواطنين في ظل الظروف التي تعيشها ‏المحافظة ‏جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ‏وتضرر عدد من ‏المناطق.‏