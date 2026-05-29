مدير عام السورية للمخابز لـ سانا: مخابز دير الزور تواصل ‏عملها رغم الظروف الحالية

دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، أن جميع المخابز في محافظة دير الزور تواصل عملها كالمعتاد رغم الظروف الحالية الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات منذ عدة أيام، مع استمرار تأمين مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي ومنتظم.
وأوضح الصيادي في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن عدد الأفران الخاصة العاملة في دير الزور يبلغ 179 مخبزاً بمخصصات يومية تصل إلى 369 طناً يومياً، بينما يبلغ عدد المخابز العامة 28 مخبزاً بمخصصات يومية تصل إلى 101 طن يومياً.
وأشار الصيادي إلى أن إجمالي عدد المخابز العاملة في المحافظة يصل إلى 207 مخابز بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 470 طناً، مؤكداً أن المؤسسة تتابع بشكل مستمر واقع العمل والإنتاج لضمان استقرار توافر مادة الخبز وعدم تأثرها بالظروف.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إرسال 1050 طناً من مادة الطحين إلى محافظة
دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للمواطنين في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق.