فوز كبير للكرامة على النواعير في فاينال سلة الرجال

حمص-سانا

حقق فريق الكرامة فوزاً كبيراً على ضيفه النواعير بنتيجة 86-65، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ضمن منافسات الجولة الرابعة لفاينال الرجال بكرة السلة.

ورغم تقدم النواعير في النصف الأول من اللقاء بنتيجة 39-36، إلا أن أصحاب الأرض ظهروا بصورة مغايرة في الربعين الثالث والرابع، وسط تألق لافت للاعبيه المحترفين، ولا سيما في التسديد من خارج القوس، لينهي المباراة لمصلحته بفارق وصل إلى 21 نقطة، وبنتيجة نهائية 86-65.

بهذه النتيجة، رفع الكرامة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النواعير عند النقطة 33 في المركز الثالث.

ومع ختام منافسات الجولة الرابعة من الفاينال 6، يتصدر الوحدة ترتيب الفرق برصيد 35 نقطة، يليه فريق حمص الفداء بـ 34 نقطة.