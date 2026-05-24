افتتاح صالة رياضية مخصصة لكرة السلة في نادي النواعير بحماة

حماة-سانا

افتتح اتحاد كرة السلة، اليوم الأحد، صالة المهندس سحبان عدي الرياضية المخصصة لممارسة لعبة كرة السلة في نادي النواعير بحماة بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها.



وبيّن رئيس اتحاد كرة السلة رامي عيسى أن افتتاح الصالة خطوة مهمة لتحسين واقع لعبة كرة السلة بنادي النواعير، وخاصة بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لهذه الرياضة، مبيناً أن هذه الصالات تزيد من عدد الحصص التدريبية لفرق القواعد، ما يؤدي إلى تحسين مستواها.



بدوره، أوضح مدير الرياضة والشباب في حماة مكرم كيلاني في تصريح لـ سانا، أن تحويل الملعب المكشوف إلى صالة رياضية من قبل ابن نادي النواعير سحبان عدي هو عمل مهم لصالح كرة السلة، لأنها ستسهم في استقطاب المواهب الواعدة وصقلها بالشكل المناسب، مبيناً أن هذه الصالة تدريبية مخصصة لنادي النواعير ولكن سيتم استخدامها لإقامة مباريات للفئات العمرية من مختلف أندية المحافظة.



من جهته، أشار المهندس سحبان عدي إلى أن الصالة كانت سابقاً عبارة عن ملعب مكشوف لكرة السلة تم تحويلها إلى صالة رياضية تدريبية مخصصة للفئات العمرية بنادي النواعير، بعد عمل استغرق نحو ستة أشهر، مبيناً أنه سيتم تزويد الصالة لاحقاً بشاشة إلكترونية.



وكانت وزارة الرياضة والشباب أصدرت في نهاية العام الماضي قراراً بتسمية الصالة باسم المهندس سحبان عدي، تقديراً لجهوده بدفع كامل نفقات إنشاء الصالة مع ملحقاتها.