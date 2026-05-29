السعودية تعلن نجاح موسم حج 1447هـ

مكة المكرمة-سانا

أعلنت السعودية نجاح موسم حج عام 1447هـ، مؤكدة أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة سعود بن مشعل بن عبد العزيز على منصة إكس: إن النجاح المتحقق جاء بفضل الدعم والتوجيهات التي وفرتها القيادة السعودية، إلى جانب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وأضاف: إن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، بما يعكس قدرة المملكة على إدارة الحشود وتوفير الخدمات والرعاية للحجاج.

وأكد سعود بن مشعل أن السعودية ستواصل تطوير خدمات الحج والعمرة وتسخير الإمكانات لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وشهد موسم الحج هذا العام تنفيذ خطط تنظيمية وخدمية وأمنية واسعة، شملت إدارة الحشود وتطوير خدمات النقل والصحة والإسكان، في إطار الجهود السعودية المتواصلة لتسهيل أداء المناسك لملايين الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.