شرطة حلب يصعد إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لسلة الرجال

حلب-سانا

صعد فريق شرطة حلب إلى مصاف أندية الدوري الممتاز بكرة السلة للرجال، بعد فوزه على جاره الرواد 48-46 في المباراة الثالثة والفاصلة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة الشهباء بحلب.

وتمكن شرطة حلب من حجز مقعده بين أندية النخبة بعد فوزه في مباراتين من أصل ثلاث أمام الرواد، فبعد خسارته في المباراة الأولى 70-66، حقق الفوز في المباراة الثانية 63-60، ليخوض الفريقان مباراة فاصلة حسمها شرطة حلب لمصلحته بفارق نقطتين.

وانضم شرطة حلب لفريق الطليعة الذي صعد إلى أندية الدوري الممتاز على حساب فريق العروبة.

ولدى فئة السيدات، تمكن فريق الرواد من الصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد فوزه في سلسلة الدور نصف النهائي على فريق جرمانا 75-61، و73-72.

وانضم الرواد إلى فريق الفيحاء الذي صعد بدوره إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بتجاوزه جاره فريق الجيش.