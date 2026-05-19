اختتام الدور الأول من بطولة قدامى لاعبي كرة القدم بدمشق

دمشق-سانا

اختتمت منافسات الدور الأول من بطولة قدامى كرة القدم بدمشق، التي تنظمها مديرية الرياضة والشباب على أرض الملعب السداسي بنادي قاسيون الرياضي.

وبانتهاء الدور الأول، تأهل إلى ربع النهائي عن المجموعة الأولى قدامى الحموي والوحدة، وعن المجموعة الثانية قدامى التاج والبافاري، إضافة إلى قدامى الجيش كأفضل فريق ثالث، وعن المجموعة الثالثة فرق الشرطة وميسلون والنضال.

وتأتي هذه البطولة التي تستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري، ضمن خطط مديرية الرياضة والشاب لتعزيز النشاط الرياضي في دمشق، وتكريم اللاعبين المخضرمين الذين كانوا نجوماً في الملاعب.

