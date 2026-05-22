النواعير يتفوق على الجيش في الجولة الثانية بنهائي بطولة الدوري بكرة اليد

تغلب النواعير على الجيش بصعوبة بنتيجة 32-31 هدفاً في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على أرض صالة ناصح علواني الرياضية بحماة، ضمن الجولة الثانية من سلسلة نهائي بطولة الدوري بكرة اليد لفئة الرجال.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 18/18 وتمكن النواعير من حسم المباراة لصالحه في الشوط الثاني بفارق هدف وحيد، وأجبر الجيش على خوض مباراة فاصلة بدمشق لتحديد الفريق الفائز بلقب الدوري.



وكان فريق الجيش فاز في المباراة الأولى على النواعير والتي جرت الأربعاء الماضي بدمشق بنتيجة 37/33 هدفاً.



وبيّن المدير الفني لفريق الجيش نبراس الفارس في تصريح لـ سانا أن الفريق كان جاهزاً لمباراة اليوم وطموحه بتحقيق الفوز من أجل حسم اللقب مبكراً، مشيراً إلى أن فريقه تمكن من الفوز بالجولة الأولى بسبب قوة دفاعه وصلابته.



بدوره أشار مدرب النواعير حكم صباغ إلى أن الفريق قدم كل ما عنده من أجل تعويض الخسارة الماضية بدمشق ومصالحة جمهوره، مبيناً أن الفريق وقع بأخطاء قاتلة في المباراة الأولى تسببت بالخسارة، وهذا ما تم العمل على تلافيه اليوم وساهم برد الدين لفريق الجيش.



وكان الجيش تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري بكرة اليد لفئة الرجال بعد فوزه في المربع الذهبي على الطليعة فيما تجاوز النواعير فريق الشعلة.



يذكر أن فريق الطليعة فاز أمس على الشعلة وأحرز المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري للموسم الحالي.