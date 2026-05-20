الاتحاد السوري للسباحة يقيم تجارب انتقاء سبّاحي وسباحات للمسافات الطويلة

دمشق-سانا

يقيم الاتحاد السوري للسباحة والألعاب المائية يوم الجمعة القادم تجارب لانتقاء سباحي وسبّاحات المسافات الطويلة، وذلك في مدينة اللاذقية.

وتهدف هذه التجارب إلى انتقاء السبّاحين والسبّاحات المؤهلين للمشاركة في بطولة آسيا للسباحة في المياه المفتوحة القادمة بإندونيسيا لمسافة 5 كم.

ويشرف على هذه التجارب أعضاء الاتحاد السوري للسباحة واللجنة الفنية للسباحة في اللاذقية.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات استكمالاً للأنشطة السابقة للاتحاد، والتي شملت إقامة تجارب التنقيط العالمية بهدف تقييم أداء السبّاحين على المستويات الدولية ورفع جاهزيتهم للمنافسات الخارجية.

