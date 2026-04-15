النواعير يلتقي الكرامة في ختام الجولة الخامسة من دوري كرة السلة للرجال

حماة-سانا

تختتم مساء اليوم الأربعاء في صالة نصوح علواني بحماة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السوري لكرة السلة للرجال بلقاء يجمع النواعير وضيفه الكرامة، في مواجهة ينتظر أن تحفل بالإثارة واللمحات الفنية العالية.

ويسعى النواعير إلى مواصلة عروضه القوية والتمسك بصدارة الترتيب، مع الرغبة في رد الدين للكرامة بعد خسارته لقاء الذهاب بنتيجة 80-84، في المقابل، يحل الكرامة ضيفاً ثقيلاً على النواعير وهو يدرك أن العودة بنقاط المباراة من حماة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط.

وأمس، فاز الوحدة على أهلي حلب بنتيجة ( 87-75) نقطة، والشبيبة على الثورة بنتيجة (86-59) نقطة.