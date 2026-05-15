انطلاق دورة إعداد مدربين في نادي الفروسية المركزي بالديماس

انطلقت في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق اليوم الجمعة، دورة إعداد المدربين، وذلك ضمن خطة الاتحاد السوري للفروسية لتطوير الفكر الاحترافي والقيادي للمدرب في هذه الرياضة.

وحاضر في اليوم الأول للدورة الفارس والمدرب فادي الزبيبي، حيث استعرض أسس الفروسية ومتطلبات إعداد المدرب كقدوة وصانع أجيال وكيفية رفع مستوى الأهداف والانتماء الرياضي والوطني.

وتختتم الدورة غداً حيث سيتم التركيز على الجانب الفني من خلال تسليط الضوء على عدة محاور في مقدمتها البدايات الصحيحة لركوب الخيل، وإيصال الفارس إلى درجة الثقة المطلوبة، والتوازن والتحكم، وتطوير الإيقاع بين التوازن والتحكم.

وتأتي هذه الدورة تلبية لحاجة قطاع الفروسية لمثل هذه المبادرات النوعية، التي تواكب تطور الرياضة وتدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل الخبرة، وبناء جيل جديد من الفرسان والمدربين وفق أسس علمية ومهنية.