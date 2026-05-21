الشرطة يلتقي خان شيخون بالدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال

z9VOc0k9 000000 1 الشرطة يلتقي خان شيخون بالدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا

تبدأ يوم غد الجمعة الجولة السادسة من الدوري السوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، بـ 4 مباريات تجمع الشرطة مع خان شيخون، والفرات مع عامودا، وسلمية مع أبو حمام، والوحدة مع كنصفرة.

وتقام مباراتا الوحدة وكنصفرة في الفيحاء بدمشق، بينما يتواجه الشرطة وخان شيخون بصالة الشرطة بدمشق، ويلعب الفرات مع عامودا بالرقة، وسلمية مع أبو حمام في حماة.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة تحقيق جميع الفرق الفائزة بهذه الجولة انتصاراتها ‏بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث عاد الجيش بفوز مهم من مضيفه عامودا، ‏فيما تغلب الشرطة على أبو حمام، والسلمية على كنصفرة، وخان شيخون ‏على الوحدة.

ويتصدر خان شيخون الترتيب برصيد 12 نقطة يليه الجيش بالرصيد ذاته ويتفوق عليه خان شيخون بفارق التسجيل، ويأتي الشرطة بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة بـ 7 ‏نقاط.

وزارة التنمية الإدارية تطرح مشروع مدونة السلوك الوظيفي للحوار والتفاعل المؤسسي والمجتمعي
أهالي حي ركن الدين بدمشق يحتفلون بليلة النوروز في أجواء تعكس الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي
وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق
دورة تدريبية بدمشق لأعضاء اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب
فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك