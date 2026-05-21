الشرطة يلتقي خان شيخون بالدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا

تبدأ يوم غد الجمعة الجولة السادسة من الدوري السوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، بـ 4 مباريات تجمع الشرطة مع خان شيخون، والفرات مع عامودا، وسلمية مع أبو حمام، والوحدة مع كنصفرة.

وتقام مباراتا الوحدة وكنصفرة في الفيحاء بدمشق، بينما يتواجه الشرطة وخان شيخون بصالة الشرطة بدمشق، ويلعب الفرات مع عامودا بالرقة، وسلمية مع أبو حمام في حماة.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة تحقيق جميع الفرق الفائزة بهذه الجولة انتصاراتها ‏بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث عاد الجيش بفوز مهم من مضيفه عامودا، ‏فيما تغلب الشرطة على أبو حمام، والسلمية على كنصفرة، وخان شيخون ‏على الوحدة.

ويتصدر خان شيخون الترتيب برصيد 12 نقطة يليه الجيش بالرصيد ذاته ويتفوق عليه خان شيخون بفارق التسجيل، ويأتي الشرطة بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة بـ 7 ‏نقاط.