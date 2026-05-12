الكرامة يلاقي الشبيبة غداً في فاينال الرجال بكرة السلة

دمشق-سانا

تنطلق غداً منافسات الجولة الثالثة من منافسات الفاينال 6، لدوري الرجال بكرة السلة لموسم 2025-2026، بلقاء يجمع فريق الكرامة مع ضيفه الشبيبة في صالة غزوان أبو زيد في حمص.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز الأول ضمن الفاينال بعد خسارتهما في الجولتين السابقتين، فالكرامة صاحب الأرض والجمهور خسر في الجولة الأولى أمام الوحدة، وفي الثانية أمام حمص الفداء، فيما خسر الشبيبة في الجولة الأولى أمام حمص الفداء، وفي الثانية أمام أهلي حلب.

ويحتل الكرامة المركز الخامس برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الشبيبة المركز السادس والأخير برصيد 26 نقطة.

وتستكمل مباريات الفاينال يوم الخميس بلقاء مثير يجمع أهلي حلب مع الوحدة في الصالة الرياضية بحلب، فيما تختتم المرحلة بلقاء حمص الفداء المتصدر مع النواعير في صالة ناصح علواني بحماة يوم الجمعة المقبل.