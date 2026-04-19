الكرامة يحقق فوزاً صعباً على الجيش في دوري سلة الرجال

حمص-سانا

تمكن فريق الكرامة من تحقيق فوز صعب على نظيره فريق الجيش بنتيجة 83-74، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على أرض صالة غزوان أبو زيد بحمص، وذلك في ختام مباريات الجولة السادسة من إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

وشهد الربع الأول من المباراة تفوقاً واضحاً لفريق الجيش الذي أنهى الربع بنتيجة 26-16، بفضل سيطرته الهجومية وتمكنه من تسديد 6 رميات ثلاثية، بينما لم يظهر فريق الكرامة بمستواه المعتاد، سواء في الدفاع أو الهجوم.

في الربع الثاني، واصل الجيش تفوقه ولا سيما في التسديد من خارج القوس، لينتهي النصف الأول من اللقاء بفارق 10 نقاط لصالح الضيوف بواقع 41-31.

ومع انطلاق الربع الثالث، عاد الكرامة إلى أجواء المباراة، وتمكن من مجاراة الجيش في التصويبات وحيازة الكرة، ونجح في إنهاء الربع الثالث لصالحه بنتيجة 56-55، وفي الربع الأخير، ارتفعت وتيرة المباراة بشكل ملحوظ، لينجح الكرامة في تسجيل 9 نقاط حاسمة في آخر 40 ثانية، ليحسم المباراة لصالحه 83-74 نقطة.

وبهذا الفوز، ضمن فريق الكرامة بقائه ضمن المنافسة بين الفرق الستة المؤهلة إلى المرحلة الثانية من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح الجيش بنتيجة 78-73.