إعلان تشكيلة منتخب سوريا بكرة السلة لملاقاة نظيره اللبناني

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة السلة تشكيلة منتخبنا الأولمبي الذي سيلاقي نظيره اللبناني غداً، في مباراة ودية، بمناسبة افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بدمشق بعد عمليات إعادة التأهيل.

وضمت تشكيلة منتخبنا بقيادة المدرب محمد أبو سعدى كلاً من اللاعبين: أحمد حبش، عمر إدلبي، جورج نونو، كمال عبد الله، عبد الرحمن الكردي، أندريه فارس، بلال أطلي، عمر الشيخ علي، محمد حاج إبراهيم، عمر مكناس، عبد الله قباني، ميار بلبيسي.

وفي أولى محطاتها، بعد عملية تأهيل شاملة أعادتها إلى موقع متقدم بين أهم الصالات على المستوى الآسيوي، تشهد صالة الفيحاء مواجهة ودية بين المنتخب الأولمبي السوري ونظيره اللبناني.

وشملت أعمال التأهيل مجموعة واسعة من الجوانب، فجرى تجديد أرضية الملعب وفق المعايير الدولية، وصيانة المدرجات مع إعادة تنظيمها، إلى جانب تحديث نظام الإنارة، وتحسين المداخل والمخارج والممرات الداخلية، وتأهيل غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين والحكام، إضافة إلى تطوير بعض المرافق المرتبطة باستقبال الجماهير والإعلاميين.

وفي الجانب التقني، جرى تحديث لوحات النتيجة بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة، لتقديم عرض واضح للنتائج والتوقيت والإحصاءات.