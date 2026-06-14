مواجهة قوية بين هولندا واليابان في افتتاح مباريات المجموعة ‏السادسة بمونديال 2026‏

photo 2026 06 14 11 11 58 مواجهة قوية بين هولندا واليابان في افتتاح مباريات المجموعة ‏السادسة بمونديال 2026‏

تكساس-سانا‏

يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم اختباراً قوياً في الساعة ‏الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت دمشق، عندما يواجه ‏نظيره الياباني على أرض ملعب “أرلينغتون” في ولاية تكساس ‏الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة ‏السادسة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ‏تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك‎.‎

ويسعى المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان إلى تحقيق ‏بداية قوية في رحلة بحثه عن لقبه المونديالي الأول، وتجاوز ‏العقدة التاريخية التي لازمت مشاركاته الـ 11 السابقة، والتي بلغ ‏خلالها المباراة النهائية ثلاث مرات في نسخ 1974 و1978 ‏و2010 دون أن يتمكن من حصد الكأس الأغلى عالمياً‎.‎

وفي المقابل، يدخل المنتخب الياباني المباراة متطلعاً لتسجيل ‏حضور قوي في مشاركته المونديالية الثامنة على التوالي، حيث ‏يطمح “الساموراي” إلى الذهاب بعيداً في هذه النسخة وتخطي ‏عقبة دور الـ 16 التي استقر عندها طموحه في أربع نسخ سابقة‎.‎

يشار إلى أن المجموعة السادسة تضم إضافة إلى هولندا واليابان ‏منتخبي السويد وتونس‎.‎

روما يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم
مانشستر سيتي يمطر شباك ليفربول ويعبر لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
برشلونة يتعاقد مع حمزة عبد الكريم كأول لاعب مصري يلعب في النادي
الكرامة يحسم ديربي حمص بفوزه على حمص الفداء في الدوري الممتاز
الجيش وتشرين يتعادلان في ختام الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك