مواجهة قوية بين هولندا واليابان في افتتاح مباريات المجموعة ‏السادسة بمونديال 2026‏

تكساس-سانا‏

يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم اختباراً قوياً في الساعة ‏الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت دمشق، عندما يواجه ‏نظيره الياباني على أرض ملعب “أرلينغتون” في ولاية تكساس ‏الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة ‏السادسة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ‏تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك‎.‎

ويسعى المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان إلى تحقيق ‏بداية قوية في رحلة بحثه عن لقبه المونديالي الأول، وتجاوز ‏العقدة التاريخية التي لازمت مشاركاته الـ 11 السابقة، والتي بلغ ‏خلالها المباراة النهائية ثلاث مرات في نسخ 1974 و1978 ‏و2010 دون أن يتمكن من حصد الكأس الأغلى عالمياً‎.‎

وفي المقابل، يدخل المنتخب الياباني المباراة متطلعاً لتسجيل ‏حضور قوي في مشاركته المونديالية الثامنة على التوالي، حيث ‏يطمح “الساموراي” إلى الذهاب بعيداً في هذه النسخة وتخطي ‏عقبة دور الـ 16 التي استقر عندها طموحه في أربع نسخ سابقة‎.‎

يشار إلى أن المجموعة السادسة تضم إضافة إلى هولندا واليابان ‏منتخبي السويد وتونس‎.‎