الأرجنتين تتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بعد فوز صعب على الرأس الأخضر

ميامي-سانا

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه الصعب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (3–2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مدينة ميامي الأمريكية ضمن منافسات دور الـ 32.



وشهدت المباراة مواجهة ماراثونية امتدت حتى 120 دقيقة، حيث تقدم المنتخب الأرجنتيني عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 29، قبل أن يدرك الرأس الأخضر التعادل بواسطة ديروري دوراتي في الدقيقة 59، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.



وأعاد ليساندرو مارتينيز التقدم للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول، لكن الرأس الأخضر عاد للتعادل عبر لوبيز كابرال في الدقيقة 103.



وفي الدقيقة 111، سجل ديني إيدلسون هدفاً عكسياً في مرمى منتخب بلاده، مانحاً الأرجنتين حامل اللقب هدف الفوز الثالث.



وبهذه النتيجة، ودّع منتخب الرأس الأخضر منافسات المونديال من دور الـ 32 في أول مشاركة تاريخية له، بينما ضربت الأرجنتين موعداً مع منتخب مصر مساء الثلاثاء القادم في دور الـ 16.